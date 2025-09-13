La 28enne è caduta mentre stava arrampicando nel settore Bed Rock.

Soccorsi in azione in Val Rosandra, nel territorio di San Dorligo della Valle, dove una giovane climber triestina è rimasta ferita durante un’arrampicata nel settore Bed Rock, una delle falesie più frequentate della zona. La ragazza di 28 anni è caduta mentre si allenava con una cordata di amici, procurandosi una sospetta frattura a una caviglia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 al Numero unico di emergenza 112, che ha immediatamente attivato la stazione di Trieste del Soccorso Alpino tramite la centrale Sores. Fortunatamente, una squadra di soccorritori si trovava già in zona per un’esercitazione programmata e, trovandosi a soli 500 metri in linea d’aria dal punto dell’incidente, ha potuto intervenire in tempi rapidissimi.

Cinque operatori del Soccorso Alpino hanno raggiunto la giovane in pochi minuti. Dopo aver immobilizzato l’arto infortunato, l’hanno caricata su una barella e trasportata a spalle fino alla strada, utilizzando corde di sicurezza per agevolare e mettere in sicurezza il recupero lungo il terreno impervio.

L’infortunata è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario dell’ambulanza, giunta sul posto per il trasporto in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco, intervenuti a supporto delle operazioni. L’intervento si è concluso alle 11.30, appena mezz’ora dopo la chiamata di emergenza.