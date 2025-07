L’incidente nella notte in A28, ad Azzano Decimo.

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 luglio sull’autostrada A28, nel tratto compreso tra Azzano Decimo e Portogruaro, in direzione sud. Intorno all’1.30 tre auto, una delle quali trainava una roulotte, sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, tre ambulanze, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete. Sei persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma nessuna avrebbe riportato ferite gravi. L’impatto ha provocato la dispersione di detriti sulla carreggiata, ma non si sono registrati particolari disagi alla circolazione, anche per l’orario notturno in cui è avvenuto lo scontro.