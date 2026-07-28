Tamponamento tra due camion sull’A4: traffico bloccato tra Villesse e Palmanova

Incidente nella mattinata di martedì 28 luglio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, all’altezza del chilometro 495, nel territorio comunale di Aiello del Friuli.

Poco prima delle 10, per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti si sono tamponati. L’impatto ha provocato lo spostamento dei camion, che hanno finito per occupare gran parte della carreggiata, creando problemi alla circolazione. Il bilancio dell’incidente è di una persona ferita in modo lieve.

Chiuso l’allacciamento con l’A34 e code

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il tratto interessato, Autostrade Alto Adriatico ha disposto la chiusura dell’allacciamento A34 Gorizia-Villesse/A4 Trieste-Palmanova per i veicoli provenienti dalla A34 e diretti verso Venezia.

La chiusura si è resa necessaria anche per evitare un ulteriore accumulo di mezzi nel tratto autostradale interessato. A seguito dell’incidente, infatti, si sono formate colonne di mezzi tra Redipuglia e Villesse, con rallentamenti alla circolazione.