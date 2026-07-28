Sconti extra e negozi in strada: torna lo Sbaracco a Udine

I negozi scendono in strada con le ultime occasioni dell’estate. Torna a Udine lo Sbaracco – Summer Edition, l’appuntamento promosso da Confcommercio Federmoda che trasforma vie, piazze e corsi commerciali in un grande spazio dedicato allo shopping di fine stagione.

La nuova edizione è in programma sabato 5 settembre e sarà l’occasione per trovare le ultime rimanenze estive a prezzi ancora più convenienti rispetto ai saldi già applicati nei mesi precedenti. Per i commercianti interessati a partecipare c’è tempo fino al 31 luglio per aderire all’iniziativa.

Merce fuori dai negozi e ribassi ancora più convenienti

Durante lo Sbaracco gli operatori potranno allestire, anche all’esterno dei propri esercizi, appositi spazi dedicati alla vendita, portando in strada capi e prodotti di fine stagione. I commercianti avranno la possibilità di applicare sconti ulteriori rispetto a quelli già previsti durante i saldi estivi, scegliendo liberamente la percentuale di ribasso da proporre ai clienti.

Per le aree pubbliche saranno rispettate le modalità previste dai regolamenti comunali. Confcommercio, sulla base delle adesioni ricevute, provvederà a presentare alle amministrazioni competenti le eventuali richieste necessarie.

Un’occasione per il commercio dei centri storici

Come nelle precedenti edizioni, Confcommercio accompagnerà l’evento con una campagna di comunicazione sui propri canali promozionali e metterà a disposizione degli aderenti un kit con locandina, palloncini e materiale grafico per il web.

“Lo Sbaracco è diventato un appuntamento riconoscibile e molto apprezzato sia dalle imprese sia dai consumatori – commenta Alessandro Tollon, presidente di Confcommercio Federmoda Udine –. Una giornata di festa dello shopping spensierato, per le strade dei nostri centri storici, colorati con l’arancione dei palloncini per i bimbi, e un’occasione per dare nuovo impulso al commercio di vicinato”.

Secondo Tollon, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare le attività locali e permettere ai clienti di acquistare prodotti di qualità a condizioni particolarmente vantaggiose. “Ci aspettiamo una partecipazione importante, sulla scia del successo delle precedenti edizioni, e invitiamo tutte le imprese interessate ad aderire”, conclude il presidente di Confcommercio Federmoda Udine.