Incidente in A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro: sul posto l’elisoccorso

L’incidente in A4 poco dopo l’uscita di Latisana.

Incidente nel pomeriggio sull’autostrada A4 Torino-Trieste, in direzione Trieste, nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17 e 30 all’altezza del chilometro 468,7, poco dopo lo svincolo di Latisana, e ha provocato una lunga coda

Secondo le prime informazioni, sul posto sono stati attivati i soccorsi, con l’intervento anche dell’elisoccorso. L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità, con traffico rallentato e coda tra Latisana e San Giorgio di Nogaro per chi viaggia verso Trieste. La segnalazione risulta presente anche sui canali di infoviabilità, che indicano l’incidente e la coda nello stesso tratto dell’A4.