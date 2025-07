L’incidente sull’autostrada A4 poco dopo le 5 di questa mattina.

Grave incidente all’alba lungo l’autostrada A4 tra Sistiana e Lisert, in direzione Venezia. Un’auto, con a bordo due fratelli di 20 e 23 anni di San Pier d’Isonzo, è uscita di strada schiantandosi violentemente contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina, all’altezza del curvone subito dopo il Lisert, mentre i due stavano rientrando a casa dopo una giornata al mare e una serata trascorsa a Sistiana con alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, il conducente, il fratello maggiore di 23 anni, potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno.

Il passeggero sbalzato fuori dall’abitacolo

L’impatto è stato estremamente violento: il fratello più giovane, che si trovava sul sedile del passeggero, è stato sbalzato fuori dall’auto dopo aver infranto il parabrezza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. È stato intubato e stabilizzato dai sanitari del 118 e poi trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cattinara. Il conducente, pur ferito, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. Anche lui è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso del 118 e all’elisoccorso, le pattuglie della Polizia stradale, supportate dal Commissariato di Polizia di Duino Aurisina, per i rilievi e la gestione della viabilità.