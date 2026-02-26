Scontro tra auto e pullman ad Arta Terme: grave un 75enne

L’incidente sul ponte di Cedarchis, ad Arta Terme.

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2026, ad Arta Terme: il bilancio dello scontro tra auto e pullman sul ponte di Cedarchis è di un ferito in gravi condizioni; il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni lungo la strada SS52bis Carnica tra Arta Terme e Tolmezzo.

Ferito un 75enne.

L’allarme è scattato alle 15.46, richiedendo l’invio immediato della squadra dei Vigili del fuoco di Tolmezzo. Secondo le prime informazioni, nell’impatto il pullman sarebbe rimasto incastrato con la parte anteriore nel veicolo leggero. Un uomo di 75 anni è rimasto incarcerato nell’auto ed è stato estratto dai vigili del fuoco dopo un’operazione complessa: è stato intubato sul posto dai sanitari del 118 per poi venir elitrasportato in ospedale a Udine.

Viabilità bloccata tra Tolmezzo e Arta Terme

Come detto, la circolazione è rimasta interrotta in entrambe le direzioni, tra Tolmezzo e Arta Terme a causa dell’incidente con rallentamenti alla viabilità locale; le forze dell’ordine sono sul posto per gestire i rilievi e coordinare il deflusso dei veicoli. Per evitare l’area del ponte, gli automobilisti possono deviare lungo la strada provinciale di Zuglio, così da bypassare il punto critico e alleggerire la congestione. Si raccomanda prudenza.