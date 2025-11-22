Schianto tra tre auto sull’autostrada A28, sei feriti: due sono gravi

22 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Violento incidente nella tarda serata di ieri sulla A28.

Violento incidente ieri sera sull’autostrada A28 Portogruaro–Conegliano, nel tratto compreso tra le uscite di Cimpello e Azzano Decimo, in direzione Portogruaro. Intorno alle 22:30 tre automobili si sono scontrate: il bilancio è di sei persone ferite, due in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, a scontrarsi sono state inizialmente due auto. Una terza che sopraggiungeva nella stessa direzione ha poi centrato una delle vetture e una persona che stava prestando i soccorsi. Al momento dell’incidente non erano stati segnalati nel tratto problemi alla circolazione. Sul posto 118 giunto con diverse ambulanze, vigili del fuoco che hanno estratto le persone ferite dalle vetture e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il tratto è stato chiuso al traffico fino alle ore 02,00 di oggi, sabato 22, con deviazione obbligatoria a Cimpello per chi proveniva da Conegliano. 

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pordenone, con una squadra proveniente dalla sede centrale e un’altra dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere della propria vettura. Per estrarlo, i pompieri hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore, lavorando fianco a fianco con il personale sanitario per liberarlo in sicurezza.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. A causa dell’incidente, il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore, con uscita obbligatoria a Cimpello. I disagi al traffico sono stati notevoli, con code che hanno raggiunto i due chilometri.

