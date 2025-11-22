Violento incidente nella tarda serata di ieri sulla A28.

Violento incidente ieri sera sull’autostrada A28 Portogruaro–Conegliano, nel tratto compreso tra le uscite di Cimpello e Azzano Decimo, in direzione Portogruaro. Intorno alle 22:30 tre automobili si sono scontrate: il bilancio è di sei persone ferite, due in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, a scontrarsi sono state inizialmente due auto. Una terza che sopraggiungeva nella stessa direzione ha poi centrato una delle vetture e una persona che stava prestando i soccorsi. Al momento dell’incidente non erano stati segnalati nel tratto problemi alla circolazione. Sul posto 118 giunto con diverse ambulanze, vigili del fuoco che hanno estratto le persone ferite dalle vetture e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il tratto è stato chiuso al traffico fino alle ore 02,00 di oggi, sabato 22, con deviazione obbligatoria a Cimpello per chi proveniva da Conegliano.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pordenone, con una squadra proveniente dalla sede centrale e un’altra dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere della propria vettura. Per estrarlo, i pompieri hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore, lavorando fianco a fianco con il personale sanitario per liberarlo in sicurezza.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. A causa dell’incidente, il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore, con uscita obbligatoria a Cimpello. I disagi al traffico sono stati notevoli, con code che hanno raggiunto i due chilometri.

