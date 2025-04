L’incidente nel pomeriggio a Pordenone.

Alle ore 17.40 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone, è intervenuta in Via Maestra Vecchia a Pordenone per un incidente stradale tra due autovetture una delle quali, ibrida, si è rovesciata su un fianco.

Giunti sul posto i VV.F. dopo una prima messa in sicurezza e la stabilizzazione del mezzo ribaltato, operando con cesoie e divaricatori idraulici, hanno rimosso il portellone posteriore del mezzo, un vigile è quindi entrato nell’abitacolo dove, sotto la supervisione del personale sanitario, ha iniziato ad assistere la donna ferita che era incastrata tra le lamiere della cabina di guida.

I Vigili del fuoco hanno quindi tagliato il tetto del veicolo creando un varco dal quale, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno estratto la ferita che è stata presa in carico dai sanitari per le cure del caso. Una volta terminato il soccorso alla persona I Vigili del fuoco hanno provveduto a completare la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, prestando particolare attenzione alla presenza di parti sotto alta tensione del veicolo ibrido, e dell’area del sinistro.