Escursionisti in difficoltà: doppio intervento di soccorso sulle montagne del Friuli

Poco prima delle 15 la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale per soccorrere in due luoghi diversi tra le Alpi Giulie degli escursionisti in difficoltà.

Nel primo intervento, tre uomini, di cui due di nazionalità ceca e uno slovacca, si sono trovati in difficoltà nel raggiungere il Bivacco Fratelli Nogara, che si trova a quota 1850 metri sul piano inclinato posto ad Est del Monte Traunig alla base del settore destro della parete Nord del Mangart.

Uno dei tre era riuscito a raggiungere il bivacco mentre gli altri due si erano bloccati fuori dal tragitto su rocce difficili senza più riuscire a proseguire in nessuna direzione e così han chiamato il Nue112. L’elicottero ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del soccorso Alpino e li ha portati sulla zona. gli escursionisti in difficoltà sono stati raggiunti e assicurati per essere poi prelevati al verricello e condotti a valle. Anche il terzo escursionista, che non sarebbe stato in grado di scendere da solo senza rischi, è stato portato via con l’elisoccorso.

Il secondo Soccorso vedeva protagonisti due turisti austriaci che nel fare il giro del Lago del Predil si trovavano in difficoltà senza saper proseguire. Sono stati raggiunti dai soccorritori della stazione di Cave del Predil e dalla Guardia di Finanza e accompagnati sulla strada.