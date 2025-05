Incidente sulla A28, cinque mezzi coinvolti: una persona incastrata

L’incidente sull’autostrada A28 tra Porcia e Pordenone Sud.

Un incidente è accaduto poco prima delle 16,30 di oggi, martedì 13 maggio, sull’autostrada A28 nel tratto tra Porcia e Pordenone Sud in direzione Portogruaro al chilometro 23, all’altezza di Porcia. Coinvolti quattro mezzi leggeri e un autoarticolato.

Una persona risulta incastrata nel proprio mezzo, due quelle ferite. Il traffico risulta attualmente bloccato. Per consentire l’arrivo e le operazioni di soccorso, Autostrade Alto Adriatico sta predisponendo l’uscita obbligatoria a Porcia per chi proviene da Conegliano e il divieto di ingresso allo svincolo di Porcia per chi è diretto verso Pordenone/Portogruaro.