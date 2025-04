Il tragico incidente in autostrada A4, ecco chi erano le vittime.

Sono Massimiliano Simonetti, 78 anni, e Patrizia Furlanetto, 77 anni, le due vittime del tragico incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, lungo l’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Entrambi vivevano a Trieste.

Secondo una ricostruzione di quanto avvenuto, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, poco dopo le 10 l’auto guidata da Simonetti avrebbe oltrepassato il cantiere temporaneo dei lavori in corso, abbattendo i coni, e andando quindi a sbattere più volte contro la barriera di sicurezza centrale prima di andare a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico – fermo all’interno del cantiere – che, a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’eliambulanza e i vigili del fuoco, ma per i due occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare. Troppo violento l’impatto per lasciare loro scampo. Tra le ipotesi sulle cause del tragico incidente, anche quella che il 78enne abbia avuto un improvviso malore, perdendo il controllo della vettura. Su quanto accaduto l’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo.