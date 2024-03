Nel pomeriggio un incidente tra un mezzo pesante e un’auto. Qualche ora dopo un camion ha preso fuoco.

Pomeriggio di passione oggi sull’autostrada A4, lungo la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico a causa di un incidente e di un camion che ha preso fuoco.

Il primo è avvenuto poco dopo le 15,30 al chilometro 454 nel tratto dell’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. A scontrarsi un’auto e un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, l’automedica e un’ambulanza da Latisana, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Presenti anche i vigili del fuoco di Latisana e Portogruaro che si sono occupati della messa in sicurezza dei due veicoli e della zona dell’incidente. La circolazione ha ripreso a scorrere con normalità alle 17 e si segnalano al momento quasi 10 chilometri di coda in fase di assorbimento.

Il secondo episodio è avvenuto poco prima delle 17, quando si è resa necessaria la chiusura in entrata al casello di Cessalto a causa di uno pneumatico di un autoarticolato in transito che ha preso fuoco. Sul posto prontamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Concluse le operazioni di bonifica, lo svincolo è stato riaperto intorno alle 17 e 45.