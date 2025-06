Incidente ad Aviano, Jeep militare esce di strada: sei feriti

Incidente questa mattina ad Aviano: sei i militari feriti.

Incidente questa mattina a Marsure di Aviano, dove una Jeep dell’Esercito con a bordo sei militari della Brigata Ariete è uscita di strada.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pordenone e i soccorsi sanitari coordinati dalla centrale operativa Sores FVG, che ha mobilitato due ambulanze, un’automedica e, in via precauzionale, anche due elicotteri per garantire un’assistenza rapida ed efficace.

Tutti e 6 i militari sono rimasti feriti, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. I feriti, trasportati in diverse strutture sanitarie del territorio, hanno riportato traumi di varia entità ma sono tutti coscienti e in condizioni stabili. La Brigata Ariete, storica unità dell’Esercito con sede a Pordenone, è spesso impegnata in attività di addestramento e missioni operative sia sul territorio nazionale che all’estero.