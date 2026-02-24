L’incidente sull’autostrada A4 all’altezza di Aiello del Friuli.

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, lungo l’Autostrada A4, nel tratto compreso tra il nodo di Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Il sinistro si è verificato attorno alle 16.30 al chilometro 494, all’altezza di Aiello del Friuli.

Per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata terminando la propria corsa nella scarpata adiacente. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’elisoccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico.



Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ma, secondo quanto si apprende, era cosciente all’arrivo dei sanitari.

Il traffico.

Nelle prime fasi successive al sinistro non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione. Con il passare delle ore, tuttavia, si sono formati rallentamenti: al momento si registrano circa tre chilometri di coda nel tratto interessato.

Il recupero dell’autoarticolato, finito fuori dalla sede stradale, sarà effettuato con mezzi speciali intorno alle 21, quando il traffico sarà in calo, per limitare ulteriori ripercussioni sulla viabilità in direzione Venezia. Le operazioni saranno coordinate dalle forze dell’ordine e dal personale tecnico presente in autostrada.