Camion esce di strada sulla Pontebbana e sfonda le vetrine del negozio

Un camion è finito contro le vetrine del negozio Arteni.

Nella mattina di oggi, 7 ottobre, poco dopo le 7, un camion frigo si è schiantato contro la facciata del negozio di abbigliamento Arteni, dopo aver perso il controllo della traiettoria, tra Tricesimo e Reana. Secondo una prima ricostruzione, l’autista ha perso il controllo del mezzo pesante che stava percorrendo via Nazionale, ha divelto un segnale stradale e ha superato le aiuole per finire la corsa contro le vetrine del punto vendita, danneggiando gravemente la struttura.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, che hanno prestato soccorso al conducente. L’uomo è rimasto ferito in modo lieve. Fortunatamente, al momento dell’impatto, nessun cliente o dipendente si trovava nei pressi dell’ingresso del negozio. I danni alla facciata sono ingenti.