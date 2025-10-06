Mossad a Udine: il Dipartimento di Sicurezza smentisce

In giornata era circolata la notizia che il Mossad avrebbe scortato la nazionale israeliana in territorio friulano in occasione della partita contro l’Italia, in programma il 14 ottobre allo Stadio di Udine. Una notizia che ha suscitato numerose polemiche, a livello regionale ma anche a livello nazionale. In serata, però, l’Ansa ha riportato la smentita della Direzione di Pubblica Sicurezza, secondo la quale non è prevista la “presenza di servizi di intelligence stranieri a Udine” in occasione del match.