Incidente tra camion e monopattino a San Giorgio di Nogaro, grave un 46enne

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro, dove un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo uno scontro che ha coinvolto il monopattino sul quale stava viaggiando e un camion.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli accertamenti, il mezzo pesante avrebbe parzialmente travolto e schiacciato il 46enne, di nazionalità pachistana. Nell’impatto l’uomo ha riportato diversi traumi, in particolare agli arti inferiori e all’addome.

Il trasferimento in elicottero all’ospedale di Udine

Vista la dinamica dell’incidente e la serietà delle lesioni riportate, la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto i soccorsi sanitari. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, è stato disposto il trasferimento del ferito in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il 46enne è stato trasportato in codice giallo e affidato ai medici per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Le sue condizioni vengono considerate serie, ma secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Restano ora da chiarire con precisione le circostanze che hanno portato all’incidente e la dinamica dello scontro tra il camion e il monopattino.