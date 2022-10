L’incidente a Caneva.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Caneva. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via San Michele e via San Tomaso.

A rimanere ferita una donna che è stata affidata prima alle cure della equipe dell’elicottero e quindi a quella dell’autolettiga che l’ha trasportata all’ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della zona interessata dall’incidente.