Incidente in cantiere: Andrea Misson operato d’urgenza, è in prognosi riservata

Il giovane è stato operato d’urgenza.

Rimane riservata la prognosi per Andrea Misson, il giovane operaio 21enne originario di Paularo rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lunedì in un cantiere edile lungo la Costiera triestina. Dopo un delicato e prolungato intervento chirurgico, il ragazzo ha superato la notte ed è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cattinara.

Misson si trovava su un’impalcatura quando è stato colpito con violenza da un grosso tubo utilizzato per le gettate di cemento, staccatosi improvvisamente. Il violento impatto lo ha colpito al torace, facendolo cadere nel vuoto per circa cinque metri, fino all’area sottostante del cantiere. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: immediati i soccorsi, con il trasporto d’urgenza all’ospedale di Cattinara, dove è stato sottoposto a un’operazione durata diverse ore.