Scontro tra auto e camion cisterna: l’utilitaria finisce nel fosso

L’incidente sulla SP3 a Carlino.

Incidente stamattina sulla strada provinciale 3, lungo il tratto che porta tra Carlino e Marano: per cause in corso di accertamento, attorno alle 7.30 si sono scontrati un’auto e un camion cisterna, nei pressi dell’azienda agricola Girardello. Nell’urto, l’utilitaria è finita nel fosso a bordo carreggiata.

Fortunatamente, all’arrivo dei soccorsi il conducente dell’autoveicolo è stato trovato incolume all’esterno. Sul posto, per la messa in sicurezza veicoli, squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, la Sores con l’elisoccorso e i carabinieri per i rilievi.