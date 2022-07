L’incidente questo pomeriggio a Castions di Strada.

Incidente nel pomeriggio a Castions di Strada. Per cause in corso di accertamento la motrice di un camion è finita fuori strada andando a terminare la sua corsa in un piccolo fossato a lato della carreggiata.

Fortunatamente l’autista non ha riportato nessuna ferita, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano per la messa in sicurezza del mezzo e della zona dell’incidente.