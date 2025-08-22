Sbaglia manovra e l’auto finisce giù dal muretto: due feriti

L’incidente a Cordenons: l’auto è finita giù da un muretto di circa un metro e mezzo.

Intorno alle 10 di questa mattina a Cordenons, un’autovettura è caduta da un parcheggio rialzato, finendo in bilico tra il muretto e il marciapiede sottostante. A bordo si trovavano un uomo e una donna, rimasti feriti e intrappolati nell’abitacolo.

L’auto sarebbe caduta da un’altezza di circa un metro e mezzo, probabilmente a causa di un errore di manovra. La corsa del veicolo si è arrestata contro un albero, che ha impedito un ulteriore ribaltamento. Fortunatamente, al momento dell’incidente non transitavano pedoni e non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con una squadra e l’autogru della sede centrale. I pompieri hanno messo rapidamente in sicurezza la vettura, stabilizzandola per evitare il rischio di caduta durante le operazioni di soccorso. Utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici, hanno poi aperto un varco tra le lamiere, riuscendo a estrarre i due occupanti in collaborazione con il personale sanitario.

I feriti, una volta liberati, sono stati affidati ai soccorritori del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza del mezzo, che è stato sollevato con l’autogru e successivamente caricato su un carroattrezzi. L’area del sinistro è poi messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale di Cordenons, che ha eseguito i rilievi di competenza.