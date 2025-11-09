Auto esce di strada e finisce nel fossato: ferito un 37enne

L’incidente nella notte a Coseano.

Auto fuori strada nella notte tra sabato e domenica lungo la strada regionale 464, all’altezza della rotonda di Coseanoo. Una Fiat Panda, guidata da un uomo di 37 anni, è terminata in un fosso a bordo carreggiata.

Non risultano coinvolti altri veicoli. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele del Friuli, un’ambulanza e, in via precauzionale, anche l’elisoccorso del 118. Il conducente, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Udine per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.