Finisce con la moto contro il guard rail: 55enne muore a Ovaro

La vittima è Enea De Campo, 55enne di Lauco.

Ancora una vittima sulle strade del Friuli. Enea De Campo, 55 anni, storico barista di Lauco, ha perso la vita nella prima serata di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 355 della Val Degano, nel tratto che attraversa il Comune di Ovaro. Motociclista esperto e molto conosciuto in zona, Enea ha trovato la morte dopo un violento impatto contro il guard-rail, avvenuto all’altezza del ponte sul torrente Degano, in prossimità della frazione di Muina.

L’allarme è scattato poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, i vigili del fuoco di Tolmezzo e Rigolato, e il personale sanitario, giunto anche in elicottero. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, Enea stava viaggiando in direzione Villa Santina in sella alla sua Honda quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro il guard-rail: una delle ruote si è incastrata tra la barriera e il terreno. L’uomo è poi caduto sull’asfalto proprio mentre, dalla direzione opposta, sopraggiungeva un furgoncino. Le due persone a bordo del mezzo, un uomo e una donna, sono state trasportate in ospedale a Tolmezzo per accertamenti. Il tratto di strada è rimasto chiuso per oltre tre ore, causando rallentamenti lungo tutta la vallata. I carabinieri della stazione di Paluzza sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Si tratta della seconda vittima sulle strade del Friuli: sempre ieri a perdere la vita è stato Giovanni Manucci, 56enne di San Vito al Tagliamento, coinvolto in un incidente a San Daniele del Friuli, lungo la strada regionale 453.