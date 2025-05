La donna, di nazionalità austriaca, è stata accompagna al poliambulatorio di Tarvisio.

Intervento del Soccorso Alpino nel primo pomeriggio di oggi, tra le 13 e le 13.30, quando la stazione di Cave del Predil è stata attivata dalla Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) per prestare soccorso a una donna di nazionalità austriaca rimasta ferita al polso mentre percorreva in ebike il sentiero delle Croci, nel tratto che da Riofreddo porta verso il Monte Lussari, a circa 900 metri di quota.

La ciclista, nonostante l’infortunio, è riuscita a raggiungere la strada sottostante dove ha incontrato i tecnici del Soccorso Alpino. Dopo una prima valutazione sul posto, è stata accompagnata al poliambulatorio di Tarvisio per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Il soccorso Alpino: “Prestare massima attenzione”

L’incidente odierno è il secondo in due giorni che coinvolge una ebike nella stessa area: ieri purtoppo un 69enne di nazionalità slovena è morto dopo aver perso il controllo della ebike e precipitando ì in un bosco un’escursione in ebike.

Il Soccorso Alpino invita quindi tutti gli escursionisti a prestare la massima attenzione, a pianificare con cura i propri itinerari e a non sottovalutare la difficoltà del terreno, specialmente quando si affrontano tratti impervi con mezzi come le ebike. La montagna va vissuta con passione, ma anche con prudenza.