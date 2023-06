Incidente tra una moto e un’auto in via Libertà a Fiumicello Villa Vicentina.

Violento incidente nella nella tarda mattinata di oggi a Fiumicello Villa Vicentina. E’ accaduto lungo via Libertà, indicativamente all’altezza del civico 25, dove si sono scontrati una moto e una vettura.

Nell’impatto, il giovane di circa 25 anni, che viaggiava in sella alla due ruote, è stato proiettato per circa 30 metri. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza e Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che è stato trasportato in volo all’ospedale di Cattinara in condizioni molto gravi. Presenti anche i carabinieri di Palmanova per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.