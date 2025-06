Esce di strada e finisce contro il guard rail: muore un motociclista

L’incidente a Forni di Sopra.

Tragedia nel primo pomeriggio di mercoledì a Forni di Sopra: un motociclista di nazionalità austriaca, classe 1960, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima delle 15 in via Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo stava percorrendo la via a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. La moto ha terminato la sua corsa contro il guard rail, impatto che non ha lasciato scampo al centauro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.