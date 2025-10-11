L’incidente questo pomeriggio a Gemona.

Violento incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Gemona del Friuli. Intorno alle 16 e 30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Cavazzo e via Majano. L’urto è stato tanto violento da far carambolare entrambe le vetture fuori dalla sede stradale, abbattendo un palo telefonico e terminando la corsa all’interno di un giardino privato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime curre alle quattro le persone coinvolte: tre occupavano un SUV, mentre una viaggiava a bordo di una Opel. Tre di loro, tutti residenti a Tolmezzo, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente. presenti anche i Carabinieri della compagnia di Tolmezzo, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.