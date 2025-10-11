Furti di bici e monopattini, incastrati dalle telecamere: 3 denunciati

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Udine ha portato a termine una serie di indagini che hanno permesso di individuare e denunciare tre persone ritenute responsabili di diversi episodi di furto di bici e un monopattino avvenuti nel centro cittadino. Decisivo, ancora una volta, il contributo delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

Il primo episodio riguarda due distinti furti segnalati da altrettanti cittadini: il primo relativo a una bicicletta sottratta nella zona di piazza Duomo, il secondo a un monopattino rubato a uno studente nei pressi di piazzale Cavedalis. Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria, dopo aver visionato accuratamente i filmati delle telecamere di sicurezza, hanno scoperto che in entrambi i casi l’autore era la stessa persona. Si tratta di un ventiduenne di origini kosovare, domiciliato a Udine, che una volta identificato è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

Nel corso degli stessi accertamenti, gli investigatori hanno denunciato anche un trentacinquenne rumeno senza fissa dimora per ricettazione: le indagini hanno infatti rivelato che subito dopo il furto del monopattino, il veicolo era stato ceduto a quest’ultimo.

Un ulteriore episodio di furto è stato registrato nella zona di Borgo Stazione, dove è stata sottratta un’altra bicicletta. Anche in questo caso le telecamere comunali hanno avuto un ruolo determinante: grazie alle immagini e a una successiva attività di osservazione, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare un venticinquenne albanese domiciliato in città, denunciato anch’egli per furto aggravato.