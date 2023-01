L’incidente questa notte a Pozzo di Codroipo.

Incidente questa notte intorno alle 2 a Pozzo di Codroipo, in via San Rocco. Per cause al vaglio delle forze dei carabinieri, un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro un albero.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, la Sores ha inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da Codroipo e l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con l’ambulanza con l’equipe dell’elisoccorso a bordo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo che si sono occupati della messa in sicurezza della zona e del veicolo.