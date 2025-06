L’incidente nel pomeriggio a Gorizia.

Tragico incidente mortale questo pomeriggio a Gorizia. Poco dopo le 16, un giovane di 23 anni ha perso la vita in via Blaserna dopo essersi schiantato con una moto elettrica contro un palo.

Il giovane, originario della Puglia, si trovava a Gorizia per lavoro: faceva parte di una squadra di facchinaggio e sicurezza impiegata nell’organizzazione degli eventi estivi in corso in città. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della moto e si è schiantato violentemente contro un palo che sorregge un cartellone pubblicitario. La moto è finita sul marciapiede adiacente la pista ciclabile, segno di un impatto ad alta velocità.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono giunti i sanitari della Croce Verde Goriziana, gli agenti della polizia locale e l’elisoccorso. Nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, per il giovane non c’è stato nulla da fare.