Incidente sul lavoro a Campoformido, operaio ferito ad un braccio

Incidente sul lavoro questa mattina a Capoformido dove un operaio pakistano di 36 anni è rimasto ferito mentre svolgeva attività di manutenzione su un tetto in via della Roggia, a Campoformido.

L’uomo stava spostando una lamiera quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è procurato una grave lesione all’avambraccio. I colleghi presenti sul posto hanno subito prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Il ferito è stato trasportato all’ospedale, dove è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco e gli ispettori dell’Azienda sanitaria responsabili per la sicurezza nei luoghi di lavoro