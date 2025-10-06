Incidente sul lavoro: cade da 10 metri sul cemento, gravissimo un 20enne

L’incidente sul lavoro in un cantiera lungo la Strada Costiera.

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto oggi pomeriggio attorno alle 16 un giovane operaio, che secondo le prime informazioni sarebbe dipendente di una ditta friulana, lungo la Strada Costiera tra Santa Croce a Mare e Grignano, a Trieste.

Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne stava lavorando nel “pastino” di una costruzione quando, per cause ancora da accertare, è caduto per circa 8-10 metri atterrando su una piattaforma in cemento, riportando politraumi e un trauma cranico.

La Sores ha attivato la stazione di Trieste del Soccorso Alpino (tre tecnici e un infermiere), l’auto medica del 118, l’ambulanza, l’elisoccorso regionale e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno trasportato l’operaio su una barella fino a una zona più accessibile, da cui è stato verricellato sull’elicottero sanitario e trasferito in ospedale.

Prima dell’arrivo dell’elicottero, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza un cantiere vicino per evitare che il flusso d’aria del rotore del velivolo facesse volare i materiali presenti che avrebbero potuto creare problemi ai presenti. Sul posto, per quanto di competenza, anche la Polizia di Stato.