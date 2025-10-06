Malato di Sla da 23 anni, Stefano lancia una raccolta fondi per non lasciare casa

La raccolta fondi lanciata da un malato di Sla di Rivignano-Teor.

Stefano Marangone, 59 anni, malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) da 23 anni, ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi su GoFundMe per evitare il trasferimento in una struttura e continuare a vivere a casa sua, a Rivignano Teor, accudito dai familiari e dalle assistenti. La campagna ha già raccolto quasi 30mila euro grazie a 400 donazioni.

“Basta poco per potermi dare ancora speranza – racconta Stefano -. Lo scorso anno avevo già lanciato una raccolta fondi che mi ha permesso di poter stare a casa. Ora però le mie riserve economiche si stanno riducendo e si prospetta di nuovo il trasferimento in una casa di riposo, dove non potrei avere i benefici che traggo stando a casa mia”.

L’uomo vive attaccato a un ventilatore polmonare, nutrito attraverso un tubo nello stomaco e con l’unico muscolo utilizzabile quello oculare, e richiede quindi assistenza continua e personalizzata uno a uno. “A casa non ho mai contratto alcuna infezione, neppure un’influenza – aggiunge Stefano – ed è per questo che sono ancora qui a chiedere il vostro aiuto”.

La campagna è ancora attiva e raggiungibile al seguente link: GoFundMe – Aiutatemi a restare a casa