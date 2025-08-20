Parcheggia il trattore in pendenza, il mezzo si muove e si schianta sulla provinciale

Il trattore ha terminato la sua corsa sulla provinciale sottostante: l’incidente ieri pomeriggio a Meduno.

Incidente nel pomeriggio di ieri in località Borgo Pitagora a Meduno, dove un trattore agricolo con carrello si è improvvisamente messo in movimento lungo una strada in discesa, finendo la sua corsa sulla provinciale sottostante.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo era stato lasciato parcheggiato nel piazzale leggermente in pendenza di un’abitazione, quando – presumibilmente a causa di un guasto meccanico – ha iniziato a muoversi senza controllo. Fortunatamente, durante la discesa non sono rimasti coinvolti né veicoli né persone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, supportata dall’autogru inviata dalla sede centrale del comando della destra Tagliamento. Dopo aver messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni del mezzo incidentato, i pompieri hanno provveduto a sollevarlo con l’autogru e a sistemarlo su un pianale trainato da un altro trattore, consentendone la rimozione in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri.