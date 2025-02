Incidente in A4.

Un incidente è accaduto verso le 06.30 di oggi mercoledì 5 febbraio nel tratto tra San Doná e Cessalto dell’autostrada A4 al chilometro 429 in direzione Trieste. Il conducente stava percorrendo il tratto quando a causa di un malore ha cercato di accostare il proprio mezzo nella corsia di emergenza.

Nella manovra ha urtato contro le barriere di sicurezza laterali per circa 200 metri, non provocando comunque grossi danni al mezzo pesante. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il conducente, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Al momento dell’incidente non c’erano problematiche alla circolazione. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti e code ma non è stato necessario chiudere il tratto. Sul posto oltre a polizia stradale e vigili del fuoco anche il personale di Autostrade Alto Adriatico.