Addio a Elisabetta, una malattia ha spento il suo sorriso a soli 41 anni

Si è spenta a 41 anni Elisabetta Soldan.

Un lutto profondo ha colpito la comunità di Roraipiccolo e San Quirino: Elisabetta Soldan si è spenta prematuramente a soli 41 anni a causa di una malattia. Lascia il marito, Fabio Pivetta, due figli gemelli di appena 5 anni e una famiglia che l’amava e a cui era molto legata.

Originaria di San Quirino, dopo aver frequentato il liceo Leopardi-Majorana a Pordenone, aveva conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università di Trieste. La sua carriera l’aveva portata a lavorare presso l’ufficio di Torre di Pordenone del gruppo bancario Crédit Agricole.

Chi la conosceva la ricorda come una donna solare, piena di vita e profondamente legata ai suoi cari. Grazie al compagno di sua sorella, aveva conosciuto Fabio, noto nel panorama cestistico provinciale per la sua carriera da giocatore. Il basket era diventato una passione condivisa tra i due, tanto che Elisabetta non mancava mai di seguirlo nelle trasferte delle squadre in cui lui militava.

L’ultimo saluto a Elisabetta si terrà mercoledì 5 febbraio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese a Roraipiccolo. Dopo la cerimonia funebre seguirà la cremazione. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.