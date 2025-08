Schianto frontale in galleria: muoiono due ragazzi di 19 anni

L’incidente mortale a Frisanco.

Due giovani di 19 anni sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 5 agosto lungo la ex provinciale 26 “della Val Colvera”, all’interno della galleria Bus del Colvera, nel tratto che da Maniago sale verso Frisanco.

Le vittime sono Fabio Rosa e Danilo Boz, entrambi calciatori della squadra Maniago-Vajont. I due stavano rientrando da un allenamento svolto a Poffabro a bordo di una Renault Twingo nera. Alla guida dell’auto si trovava Andrea Zoccoletto, coetaneo, che è rimasto gravemente ferito. Il giovane è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell’altro veicolo coinvolto viaggiava una donna di 72 anni, residente a Zoppola, che ha riportato ferite meno gravi ed è stata ricoverata all’ospedale di Pordenone.

Lo schianto frontale è avvenuto all’interno della galleria. L’allarme è stato lanciato da un automobilista sopraggiunto subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica, l’elicottero notturno, i vigili del fuoco di Maniago e i carabinieri di Spilimbergo e Maniago.

L’accesso alla galleria è stato chiuso sia dalla rotatoria di Maniago che dal lato opposto, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto sul lato passeggeri, dove sedevano le due vittime.