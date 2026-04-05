Cade lungo il sentiero a Castelmonte: Soccorsi una donna

Intervento nel primo pomeriggio di oggi a Castelmonte, nel territorio comunale di Prepotto, dove una donna è rimasta ferita dopo una caduta lungo un sentiero.

L’allarme è stato lanciato alla Sores che ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino. La donna, una 74enne residente a Udine, si trovava a passeggiare insieme al marito quando ha perso l’equilibrio riportando traumi a un arto superiore e a un arto inferiore.

L’intervento del Soccorso Alpino

Sul posto sono intervenuti cinque tecnici del Soccorso Alpino che hanno raggiunto la ferita lungo il percorso. Dopo una prima valutazione, la donna è stata stabilizzata e posizionata sulla barella, per poi essere trasportata a spalla per circa duecento metri fino alla strada più vicina.

Una volta raggiunto il punto accessibile ai mezzi, la 74enne è stata affidata al personale sanitario dell’ambulanza, che ha provveduto al trasferimento in ospedale a Udine per ulteriori accertamenti.L’intervento si è svolto nel primo pomeriggio, indicativamente tra le 14 e le 15, e si è concluso senza particolari criticità operative.