Lo scontro tra tir, Suv e ambulanza sulla Cimpello Sequals: il tragico bilancio

L’incidente mortale sulla Cimpello Sequals, a Zoppola.

Tragico il bilancio dell’incidente mortale avvenuto lungo la Cimpello Sequals, in territorio comunale di Zoppola, poco dopo le 13 di oggi, 2 gennaio 2024. Per cause ancora in corso di aggiornamento, si sono scontrati un Suv Bmw, un tir e un’ambulanza. Dopo l’impatto, il camion è finito sulla strada sottostante.

Sul posto sono intervenuti l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, ambulanze. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Tre le vittime dello schianto: si tratta dell’infermiere e del paziente dell’ambulanza e del conducente del tir della Trasn Ghiaia.

Due i feriti: uno è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, in condizioni piuttosto serie. Un’altra persona trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza, con ferite non gravi.