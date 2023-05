Incidente a Lignano, motociclista trasportato in volo all’ospedale

Incidente in viale delle Arti a Lignano.

Una persona è stata soccorsa dai sanitari la scorsa notte, dopo un incidente stradale accaduto a Lignano Sabbiadoro in viale delle Arti. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rovinato malamente a terra. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il motociclista è stato preso in carico dal personale. dell’ambulanza che l’ha trasportato al punto di Primo intervento di Lignano Sabbiadoro. Qui è stato prelevato dalla equipe dell’elisoccorso è trasportato, in volo, in codice giallo, stabile e cosciente, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i Vigili del fuoco.