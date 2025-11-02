Finisce con il parapendio tra i rami e resta bloccato a 10 metri d’altezza

L’uomo è stato riportato a terra dai vigili del fuoco.

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Sistiana Mare, nel comune di Duino Aurisina, dove un parapendista è rimasto impigliato su un albero.

L’uomo, durante un volo sportivo, è finito con il parapendio tra i rami, rimanendo sospeso a circa dieci metri dal suolo. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Opicina, supportata da un’autoscala proveniente dalla sede centrale del comando provinciale di Trieste.

In attesa dell’arrivo dell’autoscala, i pompieri di Opicina non hanno perso tempo: utilizzando la scala in dotazione e arrampicandosi sull’albero, sono riusciti a raggiungere il parapendista e a metterlo in sicurezza. L’operazione di recupero è stata completata con l’impiego del cestello dell’autoscala, che ha permesso di riportare l’uomo a terra illeso.

Sul posto era presente anche il personale sanitario, che ha sottoposto l’uomo a un controllo precauzionale. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche al recupero del parapendio rimasto impigliato.