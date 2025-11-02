L’iniziativa alla Casa dello Studente di Fiume Veneto.

A Fiume Veneto un evento per la sicurezza e la prevenzione sul territorio. Giovedì 6 novembre alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della Casa dello Studente, si terrà l’incontro pubblico “Truffe e furti”, un momento di informazione e confronto dedicato ai cittadini per conoscere e prevenire i principali rischi legati ai reati predatori e alle truffe, in particolare quelle ai danni delle persone più vulnerabili.

L’evento, fortemente voluto dal Comune, sarà introdotto e moderato dal sindaco Jessica Canton, che da tempo promuove momenti di confronto diretto tra istituzioni e cittadinanza. All’incontro interverranno il Capitano Danilo Passi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Pordenone, il Maresciallo Capo Francesco Napolitano, Comandante della Stazione Carabinieri di Fiume Veneto, e il Commissario Capo Paolo Fort, Comandante della Polizia Locale di Fiume Veneto. La loro esperienza e conoscenza diretta del territorio offriranno spunti concreti per comprendere come prevenire situazioni di rischio e come collaborare con le forze dell’ordine in caso di necessità.

“La sicurezza nasce dal lavoro di squadra”.

“La sicurezza nasce dal lavoro di squadra – sottolinea il Sindaco Jessica Canton –. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale per la costante presenza sul territorio e per la disponibilità a costruire insieme percorsi di prevenzione e di ascolto a favore della nostra comunità. Questi incontri rappresentano un’occasione importante per informare, sensibilizzare e rafforzare quel legame di fiducia che è alla base di ogni azione efficace per la sicurezza di tutti.”

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa all’incontro del 6 novembre, un appuntamento utile per conoscere buone pratiche e comportamenti di tutela quotidiana, nell’ottica di una comunità sempre più attenta, solidale e sicura.