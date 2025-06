L’incidente questo pomeriggio a Pasian di Prato: una persona ferita.

Incidente questo pomeriggio in Via Pasiano a Pasian di Prato. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:15 e ha coinvolto due auto. Una delle vetture, dopo l’urto, si è cappottata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Udine che , con una squadra della sede centrale e con la squadra del distaccamento di Codroipo, hanno stabilizzato la vettura cappottata e hanno tagliato il tetto del veicolo per estrarre il conducente ferito che era incastrato nell’abitacolo.

Aperto il varco i Vigili del fuoco, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno estratto il conducente che una volta fuori dal veicolo è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso. Terminato il soccorso al ferito i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro.