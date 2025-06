L’incendio nel piazzale dell’azienda di Martignacco: a fuoco un container.

Intervento tempestivo nel pomeriggiodi oggi da parte dei Vigili del fuoco del comando centrale di Udine, chiamati a domare un incendio di un container all’interno del piazzale di un’azienda di Martignacco.

Giunti sul posto, intorno alle ore 17:45, i Vigili del fuoco hanno provveduto rapidamente a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero o causassero ulteriori danni. Una volta estinto l’incendio, le squadre hanno aperto le porte posteriori del container per procedere alla bonifica delle parti bruciate, eliminando ogni possibile residuo di combustione e mettendo in sicurezza l’intera area interessata.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti né coinvolto persone. Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora in fase di accertamento.