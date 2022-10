Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: un ferito

L’incidente a Pasiano di Pordenone.

Incidente a Pasiano di Pordenone dove il conducente di un’auto ha perso il controllo e, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è andato a schiantarsi contro un muro. È successo questo pomeriggio all’altezza di via Visinale, in prossimità di una rotonda.

Vista la dinamica importante, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio dell’elisoccorso e un’ambulanza proveniente da Pordenone. I sanitari, insieme ai Vigili del fuoco, hanno assistito prontamente all’uomo che ha riportato una trauma nella parte alta del corpo.

L’uomo è stato poi trasportato tempestivamente, in codice giallo, in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale con l’ambulanza.