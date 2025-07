L’incidente intorno alle 17 sul ponte tra Remanzacco e Moimacco.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 all’altezza del ponte che collega Remanzacco con l’area industriale di Moimacco, un’auto e una motocicletta si sono scontrate violentemente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un cittadino italiano, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, dopo le prime cure prestate dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza.

A bordo dell’automobile coinvolta viaggiava una coppia, marito e moglie, ediretti verso Cividale. Le cause dell’impatto restano ancora da accertare: secondo una prima ricostruzione, l’urto sarebbe avvenuto in fase di transito sul ponte, ma le dinamiche precise sono ora al vaglio dei carabinieri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati, il ponte è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, con deviazioni sulla viabilità secondaria.