Scontro tra auto e ambulanza in Pontebbana: due persone ferite

Incidente a Pordenone tra auto e ambulanza.

Incidente stradale tra una Volkswagen Polo e un’ambulanza stamattina, sabato 27 dicembre, in viale Venezia a Pordenone, attorno alle 11.30. Le cause della collisione sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, i sanitari di un’altra ambulanza del 118, e l’elicottero del servizio sanitario regionale è stato allertato per garantire un pronto intervento. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro e sono state trasportate all’ospedale di Pordenone.