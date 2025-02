Incidente questa mattina sulla regionale 353 a Pozzuolo del Friuli.

Mattinata di disagi lungo la strada regionale 353, nel Comune di Pozzuolo del Friuli, a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle ore 11 di oggi. All’altezza della frazione di Zugliano, nei pressi del cavalcavia autostradale, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento lungo la direzione di marcia Mortegliano – Udine.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del comando intercomunale Campoformido – Pozzuolo del Friuli, intervenuta sul posto con due pattuglie per gestire la viabilità e svolgere i rilievi di legge.

Immediato l’intervento dei sanitari della Sores, che hanno inviato un’ambulanza e un’automedica per soccorrere tre persone rimaste ferite nello scontro. Sul luogo dell’incidente è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale.

L’incidente ha causato diversi disagi alla circolazione: per circa un’ora il traffico è stato regolato a senso unico alternato, provocando rallentamenti lungo la SR 353. Solo dopo il completamento dei rilievi e la rimozione dei veicoli, la viabilità è tornata alla normalità.